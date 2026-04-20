Il Milan si trova a dover affrontare un problema evidente legato alla forma dei propri giocatori, in particolare del centrocampista Modri?. Concludendo la stagione, la sua condizione atletica è risultata superiore a quella di molti compagni. Questa situazione solleva interrogativi sui criteri di rotazione e sulla gestione della rosa in vista delle prossime sfide. La squadra dovrà valutare come integrare al meglio le performance di tutti i giocatori senza compromettere l’equilibrio complessivo.

Continua la stagione del Milan con l'obiettivo Champions League sempre più vicino: la matematica qualificazione (senza contare i risultati delle altre), dista 7 punti quando mancano 5 partite al termine della stagione. La vittoria contro il Verona è una boccata d'ossigeno per la classifica del Milan, nonostante il gioco e le prestazioni latitano in questo ultimo periodo. Sì, il Diavolo ha un'efficienza decisamente migliore con il 3-5-2 rispetto al 4-3-3, ma il calo dei rossoneri non è dovuto tanto alla questione modulo o alle tattiche di Massimiliano Allegri. Si vede guardando le partite, che il Milan sia nettamente in calo dal punto di vista fisico rispetto all'inizio della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, problema chiaro: se Modri? è quello più in forma a fine stagione c’è da riflettere

Milan Just Gave Modri the Chant of the Season

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