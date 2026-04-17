Il Milan ha annunciato le proprie decisioni sul futuro di Allegri, senza ulteriori dettagli. Nel frattempo, si sono fatte avanti offerte per i calciatori Goretzka e Lewandowski, con trattative in corso. Il 17 aprile 2026 segna una giornata di sviluppi importanti, con il club che valuta anche l’interesse di un club spagnolo di grande rilievo. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il Milan si avvicina a grandi passi verso la partita di domenica pomeriggio contro il Verona. Mancano ancora un paio di giorni e le notizie si concentrano sui possibili colpi di calciomercato dei rossoneri. Oggi giornata importante sul fronte Robert Lewandowski e Leon Goretzka: pronta la doppia offerta del Diavolo. Il Milan risponde: ecco le ultime novità sul futuro di Allegri. Occhio però al possibile interesse del Real Madrid. Ecco le notizie più interessanti del 17 aprile 2026 da Pianeta Milan. Il Milan potrebbe cambiare ancora in estate? Ci sono tante voci sul futuro di Massimiliano Allegri negli ultimi giorni specialmente dopo le sconfitte contro il Napoli e contro l'Udinese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la risposta sul futuro di Allegri. Doppio colpo: ecco le offerte per Goretzka e Lewandowski

Notizie correlate

Voci e dubbi sul futuro di Allegri al Milan? Arriva la risposta dell’allenatore: ecco le sue parolePochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba: Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il...

Leggi anche: Milan, Lewandowski resta nel mirino: ecco le sue parole sul futuro e sull’Italia

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Spinazzola proposto al Milan in caso di addio di Estupinan: la risposta del club Rossonero; Allegri e il problema attaccanti al Milan: Non si riesce a fare gol. Poi la risposta sul prossimo allenatore dell'Italia; Lewandowski, l'agente a Barcellona per valutare l'offerta blaugrana: Milan e Juve alla finestra.

Calhanoglu fa infuriare i tifosi del Milan: la risposta sul big match contro il NapoliLa risposta di Calhanoglu su Napoli-Milan fa infuriare i tifosi del Milan: cosa ha detto l'ex centrocampista rossonero ... spaziomilan.it

La provocazione sul Milan e la risposta di Leao (che è poi ciò che si pensa a Milanello)Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul campionato del Milan, pubblicando una provocazione che merita qualche riflessione: Il guaio, il ... tuttomercatoweb.com

Anticipi e posticipi della 35ª giornata di Serie A: quando giocano #Juve, #Como, #Roma, #Milan e #Napoli x.com

Diteci se vi piacerebbe Italiano al Milan facebook