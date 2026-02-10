Calciomercato Kean-Milan? La clausola da 62 milioni l’endorsement di Allegri il piano del Diavolo

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina e approdare al Milan. La trattativa si scalda, perché il club rossonero pensa già a inserirsi e sfruttare la clausola da 62 milioni. Allegri ha già dato il suo supporto, e il Diavolo sta studiando un piano per portarlo a San Siro. La prossima settimana sarà decisiva.

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Moise Kean, classe 2000, attaccante della Fiorentina di Paolo Vanoli, sia un concreto obiettivo del Milan per l'attacco in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Non è passata, infatti, inosservata la presenza - sabato scorso - di un emissario del club di Via Aldo Rossi sugli spalti dello stadio 'Franchi' di Firenze in occasione di Fiorentina-Torino 2-2. Partita in cui Kean ha segnato anche un gran bel gol. In estate il Milan lavorerà, sul fronte calciomercato, per regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un nuovo goleador e Kean rappresenta, secondo 'Tuttosport', un profilo ideale per il Milan di RedBird.

