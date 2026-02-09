Milan Pellegatti | Chi parla di calendario sfortunato non ha calcolato la presenza di Allegri

Carlo Pellegatti commenta il rinvio di Milan-Como e la situazione in casa rossonera. Secondo il giornalista, chi dice che il calendario sia sfortunato non ha considerato la presenza di Allegri. La vittoria dell’Inter potrebbe mettere pressione sulla squadra di Milano, ma Pellegatti sottolinea che bisogna guardare anche alle scelte del tecnico. La partita è stata rinviata, e ora si attende di capire come i rossoneri reagiranno.

Il Milan ha riposato questo week-end a causa dell'inagibilità di San Siro, palcoscenico della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il match contro il Como sarà recuperato mercoledì 18 febbraio. Il turno di campionato in corso ha visto l'Inter annientare il Sassuolo per 5-0 e la Juventus pareggiare in casa contro la Lazio. Gli allenamenti a Milanello sono ripresi nella giornata di ieri (8 febbraio), dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri. I rossoneri stanno preparando la sfida contro il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio alla 'Cetilar Arena'. Carlo Pellegatti ha commentato la 24ª giornata di Serie A sul suo canale YouTube, sottolineando quali ripercussioni potrebbe avere il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato le prime dichiarazioni di Niclas Fullkrug dopo il suo approdo al Milan.

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, commenta la trattativa fallita per Axel Disasi.

