Milan i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku Fullkrug e non solo | anche il mercato è sotto analisi

Il Milan sta affrontando una fase difficile in attacco, come dimostra la sconfitta di ieri contro il Napoli. La performance dei giocatori offensivi non è stata all’altezza delle aspettative e il mercato è ora sotto osservazione per eventuali interventi. Tra i nomi coinvolti ci sono Nkunku e Fullkrug, ma non sono gli unici a essere sotto scrutinio, mentre la squadra cerca soluzioni per migliorare la situazione.

Mercato Roma, congelati due rinnovi e anche Gasperini finisce sotto esame: i Friedkin non sono soddisfatti! Alisson Santos Napoli, avanti tutta verso il riscatto: il club ha già informato gli agenti che. Calciomercato Juve, Darwin Nunez è l’ultima idea per l’attacco: partiti i primi sondaggi! Mercato Inter, Bastoni nel mirino del Barça! I nerazzurri preparano la metamorfosi: Pedullà racconta alcuni particolari Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku, Fullkrug e non solo: anche il mercato è sotto... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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