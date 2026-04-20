Luka Modric è approdato al Milan nell’estate del 2025 a parametro zero, diventando un elemento stabile della rosa. Da allora, il centrocampista croato ha partecipato a numerose partite di campionato e competizioni europee, contribuendo con la sua esperienza e qualità tecnica. La sua presenza in campo è costante e viene considerata un punto di riferimento per la squadra, che si affida alla sua leadership nel centro del campo.

Luka Modric sta vivendo una seconda giovinezza al Milan. Arrivato nell’estate 2025 a parametro zero dal Real Madrid con un contratto fino al 30 giugno 2026 e opzione per un ulteriore anno, il croato di 40 anni (compirà 41 a settembre) si è imposto come uno dei punti fermi della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante l’età, Modric ha saltato pochissime partite in campionato e continua a dettare i tempi del centrocampo con classe, visione di gioco e leadership. Dopo la vittoria di Verona, che ha ulteriormente avvicinato il Milan alla qualificazione in Champions League, il futuro del numero 14 è tornato sotto i riflettori. Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, il centrocampista croato sarebbe disposto a prolungare la sua avventura a Milano, ma solo se verranno rispettate tre condizioni precise.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Modric, punto fermo della squadra

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