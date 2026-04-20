A Milano l’attacco continua a rappresentare un problema, nonostante tutti i giocatori siano ora disponibili in rosa. Tuttavia, nessuno ha ancora trovato la via del gol: Pulisic non segna dal 28 dicembre, Leao dall’inizio di marzo, mentre Fullkrug, Gimenez e Nkunku non hanno ancora inciso in fase offensiva. La squadra fatica a trovare soluzioni efficaci in attacco, nonostante la rosa completa.

Quiz rapido per milanisti e non. Quando è stato l’ultimo gol di un attaccante del Milan? Leao a Cremona, il primo marzo. L’ultimo gol di un attaccante che ha inciso sul risultato? Leao con il Como, 18 febbraio. Non è normale. Le grandi squadre vivono dei gol delle loro punte ma al Milan siamo al cartello WANTED appeso in spogliatoio: gli attaccanti sono spariti, al massimo si presentano sotto falso nome. Ad esempio, chi sarà quel ragazzo con la barba che si fa chiamare Christian Pulisic? CP11, quello vero, segnava ogni due settimane e aveva una capacità tutta sua di leggere la situazione, tagliare verso l’area e arrivare prima di tutti su un pallone che – apparentemente – passava di lì.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, l'attacco resta un rebus. Ora sono tutti disponibili ma non segna nessuno

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