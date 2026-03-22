Torna a vincere il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il brutto k.o. dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri, il Diavolo era alla ricerca di riscatto per consolidare il secondo posto e allontanare le inseguitrici per la zona Champions. Lo ha fatto battendo 3-2 il Torino di Roberto D'Aversa. Nel match di 'San Siro' valido per la 30^ giornata di Serie A, tre diversi rossoneri hanno segnato: Strahinja Pavlovic, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. In particolare, il secondo gol porta l'assist di Christian Pulisic. Quest'ultimo mancava da Milan-Verona di fine 2025 e dopo le polemiche legate al 'caso Leao' a 'Captain America' è tornato il sorriso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic non segna ma registra un record: nessuno come lui in Serie A

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Temi più discussi: Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri; Caos e numeri sorprendenti: Pulisic non segna ma batte Leao, un dato fa riflettere il Milan in ottica mercato; Lazio-Milan, Allegri può lanciare Estupinan dal primo minuto. De Winter confermato in difesa; Pressing: Trevisani: Tutti criticano Leao... ma Pulisic? Il rendimento è drammatico Video.

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