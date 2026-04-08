A Milano, la squadra fatica a trovare la rete e le prestazioni offensive sono in calo rispetto alle stagioni precedenti. Le ultime partite mostrano un numero di gol molto basso, e la mancanza di segnature sta influenzando il cammino in campionato. La situazione preoccupa sia i tifosi che gli addetti ai lavori, mentre il club cerca di capire come invertire questa tendenza negativa. La stagione resta in bilico e il futuro prossimo potrebbe riservare novità.

Milan, che succede? Le punte non segnano più. Il reparto offensivo rossonero sta avendo non pochi problemi, con anche un grande abbasso di rendimento in termini realizzativi. Nelle ultime due partite in trasferta, ovvero contro la Lazio e Napoli, il Milan di Allegri non è mai riuscito a segnare, rimanendo anche poco pericoloso viste le pochissime occasioni create. Contro i ragazzi di Conte, Allegri ha avuto la possibilità di schierare tutte le sue pedine offensive, ma nessuno di essi è riuscito ad incidere. Dal primo minuto abbiamo potuto vedere una coppia inedita: Nkunku-Fullkrug, poi sono subentrati Gimenez, Pulisic e Leao, ma nulla è cambiato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attacco in crisi: nessuno segna più. Stagione in bilico?

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Inter, attacco da record: nessuno segna come i nerazzurri in Serie AL’Inter vola in attacco e lo fa con numeri che la collocano già oltre i confini della Serie A.

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