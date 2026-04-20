Milan Goretzka non pensa al futuro | Voglio vincere col Bayern Monaco e fare la mia parte

Dopo aver conquistato il titolo di campione di Bundesliga, il centrocampista ha dichiarato di voler continuare a giocare con il Bayern Monaco e di puntare a vincere ancora con la squadra. Ha affermato di non aver ancora deciso cosa farà in futuro e di voler concentrarsi sulla stagione in corso. Non ha fatto menzione di eventuali trasferimenti o di altre squadre interessate alle sue prestazioni.

Per la 35esima volta nella sua storia, il Bayern Monaco è campione di Germania. Il verdetto ufficiale è arrivato ieri con la vittoria per 4-2 contro lo Stoccarda. Con quattro giornate di anticipo, i bavaresi si laureano campioni: si tratta della 13esima Bundesliga vinta negli ultimi 14 anni. Tra i tanti campioni del Bayern, ce n'è uno che interessa particolarmente al Milan e che si libererà a zero il prossimo giugno. Parliamo, ovviamente, di Leon Goretzka: centrocampista tedesco di 31 anni pronto ad una nuova avventura dopo aver praticamente vinto tutto in Baviera. Durante i festeggiamenti, Goretzka è stato intercettato dai microfoni di 'DAZN' per parlare del suo futuro, al quale per ora non pensa in modo da rimanere concentrato sul finale di stagione col Bayern Monaco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Goretzka non pensa al futuro: “Voglio vincere col Bayern Monaco e fare la mia parte” Notizie correlate Calciomercato Milan: Goretzka verso la permanenza al Bayern Monaco, le ultimeNegli ultimi tempi il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco in scadenza di contratto, è stato più e più volte accostato al Milan,... Goretzka, no all’Atlético Madrid: resta al Bayern Monaco fino a giugno. Chance per il Milan?L'Atlético, infatti, ha provato a convincere subito Goretzka a trasferirsi in Spagna, forzando la mano sul Bayern e sul giocatore e tentando di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Goretzka non pensa al Milan: Voglio godermi le ultime settimane al Bayern; La Champions cambia il Milan: se arriva, sì a Lewandowski. Se non arriva, ecco chi può partire; Napoli su Goretzka, sfida aperta a Milan e Juventus. Quanto potrebbe guadagnare; Calciomercato Napoli, beffa per Manna? Allegri e il Milan fanno sul serio per Goretzka: l'offerta. Tuttosport sul mercato rossonero: Goretzka, il Milan gioca d’anticipoL'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul mercato rossonero: Goretzka, il Milan gioca d’anticipo. Negli ultimi giorni, il club di via Aldo Rossi ... milannews.it Bayern Monaco, Goretzka: Voglio fare di tutto per raggiungere i nostri obiettiviLeon Goretzka ha parlato ai microfoni di DAZN durante i festeggiamenti del Bayern Monaco campione di Germania. Ecco le sue dichiarazioni riportate dai colleghi di TMW: L’anno scorso ... tuttojuve.com MEISTERSCHALE NUMERO 35! Il Bayern Monaco abbatte lo Stoccarda 4-2 e si laurea campione per la 35ª volta. Harry Kane entra fa gol e sale a quota 32 gol e alza finalmente il suo trofeo! Dominio totale, festa grande a Monaco. facebook Bayern Monaco, pappagallo portafortuna nei festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga #SkySport #SkyBundes x.com