Leon Goretzka continuerà a giocare con il Bayern Monaco almeno fino a giugno. Il centrocampista tedesco aveva attirato l’attenzione di diversi club, tra cui l’Atlético Madrid, ma alla fine ha deciso di non trasferirsi. La sua permanenza in Baviera apre nuove possibilità anche per il Milan, che potrebbe riprovarci in estate.

L'Atlético, infatti, ha provato a convincere subito Goretzka a trasferirsi in Spagna, forzando la mano sul Bayern e sul giocatore e tentando di anticipare a gennaio un colpo che, così come gli altri club interessati, aveva e ha in programma di fare in estate. Dopo una giornata di riflessione, il giocatore ha rifiutato la proposta dei madrileni. "Come atteso e ora ufficiale: Leon Goretzka lascerà il Bayern alla fine della stagione dopo otto anni nel club - ha confermato Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland' -. Nessun nuovo contratto, andrà via a parametro zero. Ora è confermato quanto vi abbiamo rivelato ieri: Goretzka ha anche rifiutato l'offerta dell'Atlético per finire la stagione con il Bayern". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Goretzka, no all’Atlético Madrid: resta al Bayern Monaco fino a giugno. Chance per il Milan?

Approfondimenti su Goretzka AtléticoMadrid

Il mercato del Milan si prepara a valutare diverse possibilità per rafforzare il centrocampo.

Il calciomercato del Milan si arricchisce di aggiornamenti, con l'Atletico Madrid interessato a Leon Goretzka.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Goretzka AtléticoMadrid

Argomenti discussi: L'Atletico in pressing su Leon Goretzka; Goretzka tra Milan, Atletico Madrid e Tottenham, intanto lui apre alla cessione: Cambiare campionato è un'opzione; Atletico Madrid eye move for Leon Goretzka; Atletico Madrid in concrete talks to sign Goretzka in January, Jesus and Lookman also on the radar.

Goretzka ha deciso: no all'Atletico, resta al Bayern fino a giugno. Andrà via da svincolatoIl futuro di Leon Goretzka sembra ormai delineato. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il centrocampista tedesco è orientato a rifiutare. tuttomercatoweb.com

Goretzka, ecco dove potrebbe andareAtlético Madrid su Leon Goretzka: il colpo a centrocampo per gennaio 2026 Il mercato invernale 2026 è entrato in una fase frenetica per l’Atlético Madrid, che cerca ... tuttojuve.com

Davide Frattesi es una opción para el centro del campo del Atlético de Madrid. El Atlético está evaluando una propuesta de cesión con opción de compra. El Nottingham Forest también está interesado en Frattesi. x.com

#Milan, si allontana #Goretzka: l'Atlético Madrid lo vuole subito. Lo scenario più probabile - facebook.com facebook