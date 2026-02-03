Santiago Castro si presenta prima di Bologna-Milan. Il giocatore rossoblù si rivolge ai tifosi e chiede di rivedere la vera faccia del Bologna, quella che ha fatto sognare i supporter in passato.

Santiago Castro, giocatore rossoblù, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Che vibrazioni ci sono per stasera? "Sappiamo che non vinciamo in casa da tanto. Dobbiamo tornare ad essere quella squadra che non lasciava neanche mezzo punto a chi veniva qui. Stasera sarà difficile, sappiamo come giocano e non possiamo regalargli nulla. Io ho fatti tanti gol fuori, so che l'ultimo qua è stato col Parma. Speriamo che oggi vada tutto bene". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ecco Castro prima di Bologna-Milan: “Dobbiamo tornare a essere la squadra di prima”

