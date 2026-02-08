Serie D Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo termina 0-1 | sconfitta ingiusta per ciò che si è visto in campo

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Virtus CiseranoBergamo, gara valida per la 23^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno perso 0-1, in rete per gli ospiti Viscardi. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Primo tempo che parte con il Milan Futuro solido dietro e capace di crearsi qualche buon tiro nei primi 15 minuti di gara. Dopo pochi minuti due occasioni ravvicinati per gli ospiti. Prima un tiro rasoterra di Manzi facilmente bloccato da Torriani e poi un clamoroso errore nell'area piccola di Adenyo.

