Il campionato di calcio sta volgendo al termine e le due squadre di testa, Milan e Juventus, sono impegnate nella rincorsa alla seconda posizione, alle spalle dell’Inter già campione. La lotta per un posto nelle competizioni europee si fa più intensa, mentre alcune squadre rischiano di non qualificarsi affatto per le coppe continentali. La classifica si avvicina alla conclusione, con poche giornate ancora da giocare.

Domenica che ha deciso la volata per l’Europa più ricca: sorridono Allegri e Spalletti, piangono Fabregas e Gasperini. E chi sognava un finale di stagione all’insegna delle emozioni. Chi arriverà secondo alle spalle dell’Inter scudettata? E chi resterà fuori dall’Europa in un incastro che tiene dentro anche l’esito della Coppa Italia con Lazio e Atalanta che potrebbero rientrare dalla finestra dopo essere rimaste escluse dalla porta principale? Manca un mese alla fine del campionato, ma la verità è che le emozioni sono ridotte all’osso e se la fuga in vetta dell’Inter era in qualche modo attesa (ma non con questa evoluzione rapida), lo stesso non si può dire della volata Champions League.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milan e Juventus, scatto Champions: il campionato è (quasi) finito

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