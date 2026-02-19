Quest’Inter non può reggere campionato e Champions | con Inzaghi è finito un ciclo

L’Inter ha subito una battuta d’arresto evidente quest’anno, a causa di una serie di risultati deludenti in campionato e in Champions League. La possibile eliminazione contro il BodoGlimt rischia di compromettere definitivamente la stagione. I tifosi sono delusi e chiedono cambiamenti, mentre la dirigenza si prepara a valutare il futuro della squadra. Con questa situazione, è chiaro che il ciclo di Simone Inzaghi sta per terminare. La società si sta concentrando sulle prossime decisioni da prendere.

Il picco massimo è stato raggiunto l’anno scorso. L’eventuale eliminazione col Bodo sarebbe una macchia enorme sulla stagione, che però lo Scudetto cancellerebbe I tifosi interisti, ma anche noi chiamati ad analizzare e giudicare devono scordarsi dell’Inter di Simone Inzaghi. Di quella che ha incantato in Europa, raggiungendo due finali in tre anni. Quell’Inter ha raggiunto il suo picco massimo, quell’Inter non c’è più perché sono al tramonto i giocatori simbolo, quelli che l’hanno trascinata nelle gare da dentro o fuori: da Acerbi a Sommer fino a Mkhitaryan. Quest’Inter non può reggere campionato e Champions: con Inzaghi il picco massimo (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

