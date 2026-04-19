Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale contro un avversario diretto, grazie a un gol di Rabiot. La squadra rossonera, dopo due sconfitte consecutive, ha riacceso le speranze di qualificazione in Champions League, raggiungendo il secondo posto in classifica e superando di otto punti il quinto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che avvicina sempre di più il Milan alla qualificazione europea.

Ci pensa Rabiot. Il Milan torna a vincere dopo due ko di fila, aggancia il Napoli al secondo posto, vola a +8 dal quinto posto e fa tre passi pesantissimi verso l’obiettivo Champions League. Fischi (a nascondere ululati) nei confronti di Leao e Maignan. Il portoghese è stato beccato a partire dall’assist dell’1-0 festeggiato sotto la curva dell’Hellas. Il capitano del Milan, all’intervallo, ha richiamato l’arbitro Chiffi e da lì in avanti è stato fischiato dai tifosi gialloblu. Dopo pochi minuti della ripresa, lo speaker dello stadio ha annunciato il rischio della sospensione della gara. Riecco il 3-5-2. Ritorno al passato, per Allegri, tornato al 3-5-2 dopo l’esperimento tridente e il tris incassato dall’Udinese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, a Verona basta un lampo di Rabiot: ora la qualificazione in Champions League è a un passo

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