Hernanes duro con Leao | Doveva andare via dal Milan insieme a Theo Hernandez manca il cervello da attaccante!

Hernanes ha criticato duramente Rafael Leao dopo i fischi ricevuti dall’attaccante del Milan durante la partita contro l’Udinese. L’ex centrocampista, che ha giocato con diverse squadre italiane, ha affermato che Leao avrebbe dovuto lasciare il club insieme a un altro giocatore, commentando inoltre sulla sua capacità come attaccante. La situazione intorno alle prestazioni del portoghese continua a far parlare tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Boga Juve, destino segnato: in estate sarà riscattato? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Palladino post Atalanta Juve: «Abbiamo dominato e perso per un gol rocambolesco. Mani di Gatti? La penso così» Spalletti dopo Atalanta Juve: «Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma dovevamo vincere! In 3 non stavano bene oggi»...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hernanes duro con Leao: «Doveva andare via dal Milan insieme a Theo Hernandez, manca il cervello da attaccante!» Leggi anche: Hernanes dopo il crollo del Milan: “Leao doveva andare via con Theo Hernandez. Finita la pazienza con lui” Leggi anche: Theo Hernandez: gol e giocate dell’ex Milan con l’Al-Hilal. E il suo valore … LA VOLEVANO RUBARE ....THEO HERNANDEZ NON VOLEVO ANDARE VIA DAL MILAN