Milan | Allegri spegne le voci sul futuro

Nel posticipo della 33ª giornata di Serie A, il Milan ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Bentegodi, conclusa con un risultato che ha permesso ai rossoneri di portare a casa i tre punti. Durante la partita, l’allenatore ha parlato ai media per chiarire alcune questioni legate al suo futuro, smentendo voci di mercato o cambi di guida tecnica. La squadra ha mostrato determinazione in un match che si è rivelato difficile.

Nel posticipo della 33ª giornata di Serie A, il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale ma sofferta sul campo del Bentegodi. Hellas Verona 0-1 Milan: decide il gol di Adrien Rabiot al 41’ del primo tempo, finalizzando un assist di un ispirato Rafael Leao. Tre punti pesantissimi che permettono ai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: Allegri spegne le voci sul futuro Notizie correlate Milan-Inter: Allegri spegne le vociAlla vigilia del Derby della Madonnina, in programma domenica 8 marzo 2026 alle 20:45 a San Siro, Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro... Calciomercato Milan, voci sul futuro di Allegri. Schira: “Ecco cosa vuole. Le frizioni interne …”Di qualche giorno fa la bomba lanciata dal giornalista Michele Criscitiello: Allegri non sarebbe del tutto convinto di continuare con il Milan al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allegri non spegne le voci: Io allenatore della Nazionale? Prima decidiamo il presidente; Igli Tare spegne le voci su Allegri: Ha un contratto lungo e stiamo programmando insieme il futuro; Allegri-Milan, addio possibile? Malagò lo lancerebbe per la Nazionale; Allegri, si cambia modulo?. Allegri chiarisce il suo futuro e le voci sul futuro da ct dell’Italia: la frase che rasserena i tifosi del MilanIl Milan si è avvicinato ancora di più all’obiettivo stagionale. Dopo la vittoria in casa del Verona la qualificazione aritmetica alla Champions dista solamente 7 punti. La rete di Adrien Rabiot è sta ... corrieredellosport.it Allegri Milan, Max ha le idee chiare: richieste precise alla dirigenza. E il rinnovo…Allegri Milan, il tecnico vuole restare in rossonero ma chiede garanzie precise sul mercato. E con la Champions scatterebbe il rinnovo ... milannews24.com Milannews.it. . - Luca Serafini, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato di vari temi, da Rafa Leao alla scelta del centravanti, riguardanti la prossima stagione. ( @_andrea.lamanna ) - facebook.com facebook Con il risultato del Bentegodi di ieri, il Milan ha trovato l’ottavo 1-0 del suo campionato, più di ogni altra squadra di Serie A Non solo: come sottolineato da Opta, nei cinque maggiori campionati europei, solo il Napoli (14) ha vinto più p x.com