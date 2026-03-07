Milan-Inter | Allegri spegne le voci

Alla vigilia del Derby della Madonnina, in programma domenica 8 marzo 2026 alle 20:45 a San Siro, l’allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa a Milanello. Durante l’incontro ha affrontato le voci sul suo futuro, affermando con decisione di essere sereno e di non voler alimentare ulteriori discussioni. La sua presenza e le dichiarazioni hanno chiarito la posizione del tecnico in vista della gara contro l’Inter.

Alla vigilia del Derby della Madonnina, in programma domenica 8 marzo 2026 alle 20:45 a San Siro, Massimiliano Allegri ha presentato la sfida contro l’Inter in conferenza stampa a Milanello, chiudendo con fermezza le speculazioni sul suo futuro e ribadendo la serenità al Milan. Il tecnico livornese, tornato in rossonero nell’estate 2025, ha affrontato direttamente le domande sul contratto e sul progetto, in un momento delicato per la classifica (Milan secondo a -10 dai nerazzurri) e con il derby come spartiacque per la corsa scudetto e Champions. Allegri ha esordito sul match: “Il derby è sempre una partita particolare, speciale, bella da giocare e da vivere. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

