Milan | Allegri lancia il guanto di sfida

Il tecnico del Milan ha dichiarato che la qualificazione alla prossima Champions League è praticamente sicura, grazie a un vantaggio di otto punti sul quinto posto in classifica e nove considerando gli scontri diretti. Con ancora alcune giornate da disputare, ha scelto di parlare apertamente della posizione della squadra, evidenziando i risultati ottenuti e i prossimi obiettivi. La squadra si prepara ad affrontare le ultime sfide della stagione.

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai a un passo – otto punti di vantaggio sul quinto posto, nove considerando gli scontri diretti – Massimiliano Allegri ha deciso di uscire allo scoperto. Dopo la vittoria di misura contro il Verona, firmata da un gol di Adrien Rabiot, il tecnico livornese ha chiarito il suo pensiero sul futuro: «Il mio pensiero è sul Milan. Proseguiremo insieme». Ma alle parole ha fatto seguire una richiesta precisa alla dirigenza e alla proprietà RedBird: per trasformare il Milan in una squadra in grado di competere stabilmente ai massimi livelli europei servono quattro innesti di alto profilo. Non una rivoluzione numerica, ma interventi mirati e di qualità per alzare il tasso tecnico, la leadership e la profondità di rosa, elementi indispensabili quando si tornerà a giocare su tre fronti.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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