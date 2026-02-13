Speed skating Davide Ghiotto lancia il guanto di sfida nei suoi 100000 metri alle Olimpiadi Lorello vuol stupire ancora

Venerdì 13 febbraio, il ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium si prepara a ospitare una sfida tra i più promettenti atleti del panorama internazionale: i 10.000 metri di speed skating. Davide Ghiotto, fresco di qualificazione olimpica, si presenta con la determinazione di migliorare il suo record personale e conquistare un posto nei 100.000 metri, evento che ha sempre sognato di affrontare a pieni livelli. Lorello, invece, punta a stupire ancora una volta, portando in gara tutto il suo talento e la voglia di sorprendere pubblico e avversari. La competizione promette emozioni intense e una battaglia tra due atleti italiani pront

Venerdì 13 febbraio il ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium sarà teatro di una delle prove più affascinanti e selettive del pattinaggio di velocità: i 10.000 metri maschili dei Giochi Olimpici Invernali di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una gara estrema, dove strategia, resistenza e gestione mentale contano quanto, se non più, dell’esplosività pura. Dopo il successo convincente nei 5.000 metri, il norvegese Sander Eitrem si presenta al via con i gradi di favorito. La sua ricetta, svelata dopo l’oro sulla distanza dimezzata, è semplice solo in apparenza: restare rilassato, affrontare la prova come una gara “normale” e non complicare ciò che può essere gestito con lucidità. 🔗 Leggi su Oasport.it

