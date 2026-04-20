A Milano si continuano a confrontare le possibili scelte tattiche per il futuro della squadra, con particolare attenzione ai moduli da adottare in campo. Tra le opzioni più discusse ci sono il 4-3-3 e il 3-5-2, mentre alcuni allenatori considerano altre soluzioni. La decisione finale sembra dipendere da vari fattori e ancora non c’è una posizione definitiva ufficiale.

Da inizio campionato che si parla di moduli in casa Milan: anzi, se vogliamo dire la verità, è dalla prime partite amichevoli dei rossoneri che si parla di difesa a 3, difesa a 4 e tutte le possibili conseguenze sul gioco del Diavolo. Massimiliano Allegri ha capito subito i limiti della sua squadra. Con il 4-3-3 (da molti previsto per il Milan di questa stagione), i rossoneri sarebbero stati troppo sbilanciati e con pochissima copertura difensiva. E l'allenatore ha deciso di puntare su un 3-5-2 coperto, scendendo anche a compromessi importanti, ma necessari. Il gioco non è emozionante, ma i risultati sono arrivati. L'obiettivo Champions League dista solo 7 punti quando mancano 5 giornate al termine della stagione e gran parte del merito è della scelta radicale di Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, 4-3-3 o 3-5-2? Occhio al modulo per il futuro a cui nessuno pensa

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