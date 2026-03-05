Ibrahima Konaté, attualmente difensore del Liverpool, è al centro di voci di mercato che coinvolgono anche il Real Madrid. Si parla di un interesse da parte del club spagnolo per portarlo via dall’Inghilterra, alimentando speculazioni sul suo possibile trasferimento. La situazione riguarda esclusivamente il futuro del calciatore e le trattative in corso, senza ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali.

Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che. Osimhen verso l’addio? Il presidente del Galatasaray fa chiarezza sulla clausola: Juventus gelata! Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month: ecco su chi ha avuto la meglio Como, Fabregas in conferenza in vista del Cagliari: «Mi aspetto una partita simile all’andata, con Pisacane abbiamo parlato di un aspetto» Alisson, futuro in bilico: Juventus e Inter sullo sfondo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che…

Real Madrid, ai titoli di coda l’avventura di Alaba? Il Besiktas tenta il blitz ma ci pensa anche un club di Serie A!Le strade di David Alaba e del Real Madrid sono destinate a separarsi inesorabilmente al termine della stagione.

Calciomercato Inter, sogno Konaté a zero! La bomba di QS: e occhio al futuro di Bastoni!Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Altri aggiornamenti su Konate Liverpool.

Temi più discussi: Avvistato: la festa della ruota di carro di Ibrahima Konate al Forest; Il sogno in difesa si chiama sempre Konatè. L'Inter conserva una speranza; Casemiro, occhio a Milan e Juve: perchè l’affare si può fare; Svincolati giugno 2026, le occasioni d’oro a costo zero: c’è Dybala.

Mbappé al Liverpool? Konaté scoppia a ridere: 'Sappiamo tutti dove giocherà' VIDEONegli scorsi giorni la notizia ufficiale data dal Paris Saint Germain in cui si confermava come Kylian Mbappé avesse comunicato al patron Al Khelaifi che non avrebbe rinnovato il suo contratto andando ... calciomercato.com

Mbappé al Liverpool? Konaté scoppia a ridere: Lo sanno tutti in quale club andràNelle scorse settimane il nome di Kylian Mbappé è stato accostato anche al Liverpool, sebbene le cronache di tutto il mondo l'hanno ormai etichettato come promesso sposo al Real Madrid. Ma un profilo ... tuttomercatoweb.com

80' | SUB Entra: Chiesa Sai: Konate [1-0] #WOLLIV #PL #PremierLeague x.com

Gareku Yan Liverpool Da Allah waye wannan hhhh namanta sunansane da Allah kufadamini bages Ali Mai man city - facebook.com facebook