Schira | Occhio al futuro di Fofana | non sembra più centrale per Allegri Il Milan …

Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, si trova al centro di voci di mercato riguardanti il Milan durante questa sessione invernale. Tuttavia, finora il giocatore ha manifestato la volontà di restare a Milano, lasciando aperta la possibilità di un suo futuro diverso rispetto alle indiscrezioni. La situazione rimane da monitorare, mentre si delineano i possibili sviluppi per il suo ruolo e il suo percorso con i rossoneri.

Intoccabile per Paulo Fonseca, lo stesso per Sérgio Conceição, Fofana ha iniziato questa stagione da titolare inamovibile anche con il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Il quale, a lui e a Ruben Loftus-Cheek, ha chiesto anche un contributo importante in zona-gol, con l'auspicio che ne potessero fare almeno 15 in coppia in quest'annata. Non solo i due non hanno mantenuto le attese, ma, a conti fatti, si sono trovati a lottare per lo stesso posto in campo, quello di mezzala destra del 3-5-2, vista l'intoccabilità di Adrien Rabiot in quello di mezzala sinistra. Nelle ultime settimane, dopo qualche prestazione che definire sciagurata appare un eufemismo, Fofana è scivolato in panchina: al suo posto gioca, con profitto, Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

