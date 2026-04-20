MikroTik Cube 60Pro | 433 Mbit s e 2.4 km di portata reale

Il MikroTik Cube 60Pro ha una velocità di 433 Mbits e può coprire una distanza reale di circa 2,4 chilometri. Nel testo viene precisato che ci sono link di affiliazione e che si potrebbe ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi, senza costi aggiuntivi per chi legge.

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