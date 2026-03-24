La domanda sulla durata della batteria è la più comune tra chi valuta l’acquisto di un’auto elettrica — ed è anche quella che riceve più risposte sbagliate. Chi dice “dura 10 anni e poi la butti” sbaglia tanto quanto chi dice “dura per sempre”. La realtà, basata oggi su studi con decine di migliaia di veicoli reali, è molto più precisa e — nella maggior parte dei casi — molto più rassicurante di entrambe le versioni. Questa guida raccoglie i dati aggiornati a inizio 2026 su degradazione, vita utile, numero di cicli, costi di sostituzione e garanzie dei principali costruttori. Ogni numero ha una fonte verificabile, indicata nel testo. Per approfondire gli altri aspetti della mobilità elettrica, consulta la nostra guida completa sulla mobilità elettrica e la guida su quanto costa ricaricare un’auto elettrica nel 2026. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Quanto dura la batteria di un’auto elettrica nel 2026: anni, km e degrado reale

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