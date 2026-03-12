Terrazzo | a Milano il valore sale di 433 euro al mq

A Milano, il valore di un terrazzo aumenta di 433 euro al metro quadro, rendendolo un elemento chiave nel mercato immobiliare. In Lombardia, questa caratteristica esterna influisce significativamente sul prezzo degli immobili, contribuendo a un incremento che supera di gran lunga la media nazionale di circa 120 euro al metro quadro. Il dato è stato evidenziato da una recente analisi di settore.

Il terrazzo non è più un lusso, ma un fattore determinante per il valore immobiliare in Lombardia. A Milano, questo spazio esterno aggiunge fino a 433 euro al metro quadro, confermando una tendenza nazionale dove la media di sovrapprezzo si attesta sui 120 euromq. I dati del 12 marzo 2026 mostrano come il desiderio di vivibilità abbia ribaltato le priorità d’acquisto, spostando l’attenzione dall’ascensore allo spazio esterno. L’analisi condotta da esperti del settore evidenzia che il prezzo medio di un immobile con terrazzo raggiunge i 2.269 euro al metro quadro contro i 2.148 euro di quelli privi di tale caratteristica. Questa differenza economica riflette un cambiamento profondo nelle abitudini di vita: la casa è diventata uno spazio polifunzionale, non solo un luogo di riposo serale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

