Il Ministro dell’Interno ha commentato le dichiarazioni pubblicate sul quotidiano La Notizia del 21 settembre 2023, che riportavano un titolo critico nei confronti del governo. Il Ministro ha chiarito di non aver mai parlato di un “carico residuale” di migranti e ha richiesto una rettifica rispetto a quanto scritto nell’articolo. La questione riguarda le affermazioni fatte in precedenza e la loro interpretazione pubblica.

Relativamente alla pubblicazione avvenuta sul quotidiano La Notizia del 21.9.2023 avente titolo “Un governo abilissimo nelle purghe”, su richiesta del Ministro dell’Interno Dott. Matteo Piantedosi, si precisa che l’espressione “carico residuale” in tale articolo è stata erroneamente attribuita al Ministro in quanto non è stata mai dal medesimo sostanzialmente pronunciata. Si precisa in particolare che l’espressione in questione è frutto di autonome rielaborazioni giornalistiche rispetto alle espressioni testualmente pronunciate dal Ministro durante la conferenza stampa in merito ai c.d. “sbarchi selettivi” tenutasi il 5.11.2022 – e che non erano dirette ad attribuire ai migranti irregolari alcuna accezione dispregiativa – e ancor di più si precisa che non è mai stata pronunciata in occasione e con riferimento al naufragio di Cutro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Migranti, Piantedosi: “Mai parlato di carico residuale”

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