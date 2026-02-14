Lepore ha criticato la proposta di Piantedosi di aprire un nuovo Cpr a Bologna, definendola sbagliata e sottolineando l’importanza di discutere di questioni concrete. La sua presa di posizione arriva dopo aver letto le dichiarazioni del ministro, e lui ribadisce la necessità di un confronto sui problemi reali della città, come la sicurezza urbana. Il sindaco ha anche chiesto di concentrarsi su soluzioni pratiche e condivise, evitando decisioni che non rispondono alle esigenze locali.

“Nel nostro Paese i Cpr non funzionano” ha aggiunto Lepore, sottolineando che ci sono 10 strutture e sono vuote: “ci sono 1.238 posti e vengono in questo momento trattenute 546 persone. Stiamo parlando dello 0,2% delle persone straniere presenti regolarmente nel nostro Paese”. Complessivamente, aggiunge,”nel 2025 sono state espulse dall’Italia cinquemila persone, solo il 10% sono passate dai Cpr”. Le persone, ha concluso, “vengono rimpatriate in altri modi, là dove ci sono accordi con gli stati di partenza. Io chiederei a Piantedosi di portare a Bologna le cose che servono, gli agenti e le volanti che mancano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, Lepore a Piantedosi: ‘no Cpr a Bologna’

Il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore si sono affrontati pubblicamente sulla possibilità di aprire un Cpr a Bologna.

Il sindaco Lepore ha chiesto più agenti di polizia al Cpr di Bologna, mentre il ministro Piantedosi ribatte che il sistema dei rimpatri sta funzionando.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cpr a Bologna, è scontro tra Piantedosi e Lepore. Il sindaco: I centri non funzionano; Cpr, Piantedosi annuncia a breve il sito a Bologna ma Lepore dice no; Il centro di rimpatrio a Bologna agita il Pd: Lepore dice no. De Pascale: Serve un dialogo; Bologna, Lepore vuole l'asse con Meloni: Un patto con le città su sicurezza e immigrazione. Piantedosi? Si è radicalizzato.

Migranti, Lepore: CPR a Bologna spreco denaro per voti centrodestra(DIRE) Bologna, 13 feb. – In questo momento per i cittadini bolognesi la priorità è la sicurezza urbana, dovremmo parlare di questo e non invece di una bandiera ideologica per la campagna elettorale ... sassuolo2000.it

Bologna, esplode il caso Cpr. Il sindaco Lepore a Piantedosi: «Qui? Solo una bandierina della destra»Il primo cittadino esclude l'apertura di un Centro per i rimpatri degli stranieri irregolari in città: «Non funzionano in tutta Italia». La tensione con il governatore de Pascale e la mediazione del P ... corrieredibologna.corriere.it

Dialogo con missive tra Regione e Viminale ma Lepore sui Cpr a Bologna non ne vuole sapere mezza facebook

Sono il primo ministro spagnolo. Ecco perché l’Occidente ha bisogno di migranti - la Repubblica x.com