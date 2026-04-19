Il centro di raccolta di Mirabello rimane aperto e continuerà a offrire il servizio ai residenti. Recentemente, si è scatenato un dibattito tra le parti coinvolte, con una delle parti che ha dichiarato di non aver mai parlato di chiusura. La questione ha suscitato alcune preoccupazioni tra gli utenti, ma le autorità hanno confermato che il centro non è a rischio chiusura.

Il centro di raccolta di Mirabello non è a rischio e continuerà a garantire il servizio ai cittadini. Il sindaco Roberto Lodi ha disposto il mantenimento in esercizio della struttura di via Industria, assicurando piena continuità all’attività. Un messaggio chiaro, rivolto alla comunità: nessuna interruzione e nessun passo indietro su un servizio fondamentale per il territorio. "Era importante dare una risposta concreta a dubbi e illazioni – spiega il sindaco Roberto Lodi – perché il centro di raccolta è un punto di riferimento per i cittadini. Abbiamo agito da sempre per evitare qualsiasi rischio di chiusura e per garantire continuità, mentre si lavora a una soluzione definitiva".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro raccolta, botta e risposta. Lodi: "Mai parlato di chiusura"

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