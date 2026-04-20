Migranti Fratelli d’Italia | Il Cpr di Gjader è pieno e funzionante smentita l’ennesima falsa narrazione delle sinistre

Il partito di destra ha dichiarato che il centro di permanenza per i migranti di Gjader è attualmente pieno e operativo, confermando le informazioni fornite dal presidente del Consiglio. La comunicazione arriva in risposta a commenti provenienti da alcune forze politiche di sinistra, che avevano messo in dubbio lo stato e la funzionalità della struttura. La notizia è stata diffusa attraverso un'agenzia di stampa.

(Adnkronos) – "Il Cpr di Gjader è pieno e funzionante così come aveva annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". È quanto emerge al termine della visita che oggi, lunedì 20 aprile, una delegazione di Fratelli d’Italia ha effettuato in Albania. "Si conferma la funzionalità del centro all’interno del quale sono transitate 536 persone con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Domani delegazione FdI al Cpr di Gjader, "smentire narrazione distorta"Domani una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gjader. Cpr in Albania, picco di 90 migranti a Gjader: il monitoraggio che smentisce il modello del governoCpr in Albania, 90 trattenuti nel centro di Gjader mentre pendono i rinvii alla Corte Ue: trasferimenti in aumento e rimpatri minimi Novanta persone... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meloni riceve Rama. Flash mob di protesta; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: MIGRANTI. DOMANI DELEGAZIONE FDI VISITA CPR GJADER. SMENTIRE NARRAZIONE DISTORTA, PROGETTO È MODELLO PER EUROPA; Migranti, Montaruli: Fdi a Gjader per difendere modello Albania; Migranti, blitz di FdI nei Cpr in Albania. Kelany annuncia la svolta: I prossimi hotspot in Africa. Migranti, Montaruli: Fdi a Gjader per difendere modello AlbaniaTirana, 20 apr - Mentre la sinistra vuole smantellare il modello Albania del governo Meloni, Fratelli d'Italia è qui per difenderlo e per continuare quella lotta all'immigrazione clandestina che ha g ... 9colonne.it FdI al cpr di Gjader, 'per smentire la narrazione distorta della sinistra'Domattina una delegazione di nove parlamentari (compresi i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan e il responsabile dell'organizzazione del partito, Giovanni Donzelli) sarà nell'ex sito ... ansa.it Al mese di febbraio 2026, il centro di trattenimento (CPR) di Gjader, in Albania, ospita circa 90 migranti, rappresentando il numero più alto dall'apertura della struttura avvenuta nell'autunno 2024. x.com In partenza per l’Albania, direzione Gjader. Oggi sarò nel centro albanese dove sono trattenuti i migranti trasferiti dall’Italia, in attesa di rimpatrio. Una visita sul campo, insieme ad altri parlamentari di Fratelli d’Italia, per verificare di persona ciò che altri racc - facebook.com facebook