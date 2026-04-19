Domani una delegazione di Fratelli d’Italia visiterà il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gjader in Albania. La visita è prevista per chiarire alcuni aspetti sulla gestione del centro e rispondere alle critiche sollevate in passato. La delegazione intende incontrare gli operatori e verificare di persona le condizioni della struttura. La visita si inserisce nel tentativo di fornire una versione diversa delle vicende legate al centro.

Domani una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gjader. "Sarà effettuata una verifica sul funzionamento dei centri", spiega la deputata di Fratelli d'Italia Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione. "Vogliamo, con i fatti, smentire quella narrazione distorta e strumentale per cui queste strutture non funzionano o peggio sono un inutile spreco. Un progetto che funziona e che anzi rappresenta un modello per l'intera Europa". La delegazione sarà composta dai capigruppo di Camera e di Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan, dai...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domani delegazione FdI al Cpr di Gjader, "smentire narrazione distorta"

Notizie correlate

Perché i giudici continuano a fermare il Cpr di Gjader in Albania«Questa Corte d’appello dubita della legittimità della disciplina del protocollo Italia-Albania e della conseguente legge di ratifica».

“Asilo nido investimento per il futuro, dall’opposizione narrazione distorta e stucchevole”Riceviamo e pubblichiamo una nota del coordinamento provinciale di Terni e comunale di San Gemini di Fratelli d’Italia in risposta a un intervento...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Domani delegazione FdI al Cpr di Gjader, smentire narrazione distorta; Migranti, blitz di FdI nei Cpr in Albania. Kelany annuncia la svolta: I prossimi hotspot in Africa.

Domani delegazione FdI al Cpr di Gjader, smentire narrazione distortaDomani una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gjader. (ANSA) ... ansa.it

Altro che flop in Albania. La sinistra scopre i Cpr pieniDa flop a (quasi) tutto esaurito il passo è breve. Al Cpr di Gjader in Albania ci sono 90 migranti pronti a essere espulsi definitivamente dal nostro Paese. Ma come? Il Protocollo Albania da 800 ... ilgiornale.it