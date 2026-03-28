Una manifestazione internazionale dedicata alla robotica si svolge a Lucignano, attirando partecipanti e aziende da diversi paesi. I rappresentanti locali hanno commentato che l’evento mette in evidenza le capacità tecnologiche della zona e contribuisce a promuovere il settore nel territorio. La giornata vede la presenza di esposizioni, dimostrazioni pratiche e incontri tra esperti del settore.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . Una giornata all’insegna dell’innovazione e dell’alta tecnologia quella ospitata oggi a Lucignano, dove l’azienda Kinegge ha ospitato la visita dell’assessore regionale Filippo Boni e della consigliera regionale Roberta Casini, nell’ambito di ROBOTICS-2026, summit internazionale dedicato a robotica, intelligenza artificiale e machine learning. “Quella di oggi è una visita particolarmente significativa – sottolinea la consigliera regionale PD Roberta Casini, fino a pochi mesi fa sindaca del comune di Lucignano – perché riguarda un’azienda che rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Robotica, tappa internazionale a Lucignano; Casini e Boni: “Eccellenza tecnologica che valorizza il territorio”

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