Dopo un confronto acceso con il Papa, l’ex presidente ha modificato le sue dichiarazioni per mantenere un buon rapporto con gli elettori cattolici in vista delle elezioni di metà mandato. In precedenza, aveva criticato pubblicamente il pontefice, ma successivamente ha adottato un tono più moderato, evitando di approfondire ulteriormente la questione. La mossa arriva in un momento in cui le opinioni dei votanti cattolici si rivelano decisive per alcuni collegi chiave.

Dopo lo scontro a distanza, Trump corregge il tiro sul papa per non incrinare il rapporto con l’elettorato cattolico in vista delle Midterm. Leone respinge le letture politiche del suo discorso e prende le distanze dalle polemiche. Giovedì, il presidente americano ha ammorbidito i toni per quanto riguarda il pontefice. «È molto semplice. Non ho nulla contro il papa. Non ho intenzione di litigare con lui», ha affermato, per poi aggiungere: «Il papa può dire quello che vuole e io voglio che dica quello che vuole, ma posso non essere d'accordo». «Il papa deve capire che questo è il mondo reale. È un mondo brutto. Ma per quanto riguarda il papa e il dire quello che vuole, può farlo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Midterm e voto cattolico: Trump corregge il tiro sul Papa

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