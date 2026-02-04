le mani di trump sul voto di midterm

Donald Trump si trova in una posizione difficile. Dopo le sconfitte in Texas e la crisi di popolarità, l’ex presidente teme di perdere il controllo del Congresso alle elezioni di metà mandato di novembre. La sua influenza sulla corsa alle elezioni si fa sentire, mentre cerca di mantenere saldo il suo ruolo nel panorama politico americano.

Con la crisi di popolarità e le recenti sconfitte in Texas, per Donald Trump sembra crescere la paura di perdere il controllo del Congresso con il voto di Miderm a novembre. E cosi' il presidente compie un nuovo e significativo passo nella sua offensiva contro il sistema elettorale americano, chiedendo ai repubblicani di «nazionalizzare» il voto. Le sue dichiarazioni segnano un'escalation senza precedenti rispetto alla già nota retorica sulle presunte frodi elettorali, e si scontrano con la Costituzione, che affida ai governi statali la gestione delle consultazioni. Durante un lungo monologo nel podcast conservatore pubblicato da Dan Bongino, suo ex vice direttore dell'Fbi, il tycoon chiede ai funzionari repubblicani di «prendere il controllo delle procedure di voto in almeno 15 stati», pur senza nominarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Donald Trump si dice preoccupato per le prossime elezioni di metà mandato.

La partecipazione di Donald Trump alla convention repubblicana di Las Vegas rappresenta un passo importante nella sua strategia per influenzare le elezioni di midterm.

