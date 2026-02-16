Michelle Hunziker alle Maldive | fuga nel resort da 5mila euro a notte dopo l’addio a Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker si è rifugiata alle Maldive dopo aver concluso la relazione con Nino Tronchetti Provera, scegliendo un resort da 5.000 euro a notte per staccare la spina. La showgirl si è immersa in un’atmosfera di relax con le figlie e alcuni amici, lontano dai riflettori e dai problemi di tutti i giorni. La vacanza includeva giornate di mare, cene sotto le stelle e momenti di svago in un ambiente esclusivo.

Una vacanza da sogno in un resort di lusso alle Maldive insieme alle figlie e agli amici più cari: Michelle Hunziker si è concessa un po’ di relax lontano dall’Italia, dedicandosi a sè stessa dopo la fine del legame con Nino Tronchetti Provera. La vacanza da sogno di Michelle Hunziker alle Maldive. Da poco tornata single, la conduttrice è volata alle Maldive per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Per sfuggire all’inverno milanese, Michelle Hunziker è volata in un atollo da sogno, soggiornando in un hotel esclusivo insieme ad un gruppo di amici. Su Instagram, la presentatrice ha condiviso alcuni scatti che documentano la vacanza, fra tuffi in mare, divertimento e spiagge di sabbia bianchissima. 🔗 Leggi su Dilei.it

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono stati una coppia molto discussa durante l’estate, con numerosi servizi sui media e fotografie che documentavano il loro rapporto.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono separati, segnando la fine di una breve frequentazione estiva.

