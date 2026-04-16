Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati insieme alle figlie della showgirl, Sole e Celeste, in un'uscita recente. La coppia sembra aver avviato una relazione stabile, come testimoniano le immagini scattate in compagnia delle bambine. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, ma i fatti indicano un'intenzione di costruire una famiglia allargata. La presenza delle ragazze al momento sembra essere parte di un percorso condiviso tra i due.

Fanno già le prove da famiglia allargata Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La loro relazione procede a gonfie vele: la coppia ha intenzioni serie, tanto da essere paparazzata insieme alle figlie della showgirl, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Michelle Hunziker e Giulio Berruti, prove tecniche di famiglia. Non potrebbe andare meglio la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La showgirl e l’attore sono sempre più affiatati e innamorati e non hanno voglia di nascondersi. La loro relazione è ormai sotto i riflettori, nonostante non ci siano ancora stati comunicati ufficiali. Ma di fronte a certi gesti, le formalità non servono: Hunziker e Berruti sono stati paparazzati insieme da Diva e Donna durante una passeggiata a Milano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: “Sono già una grande famiglia”

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