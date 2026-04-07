Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati visti insieme a Marrakech, accompagnati dalle rispettive figlie e alcuni amici. La coppia sembra aver deciso di trascorrere del tempo insieme in un viaggio che coinvolge anche le persone a loro vicine. Le immagini mostrano un’atmosfera serena e rilassata, senza segnali di crisi o tensioni visibili. La presenza di familiari e amici suggerisce un momento di condivisione e tranquillità.

Altro che crisi o storia già finita, la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembra spiccare il volo. E nel giro di poche settimane sarebbe diventata più seria che mai tanto che l’attore e medico ha già conosciuto le figlie della soubrette svizzera, reduce da una serie di fallimenti amorosi. Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme. Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno trascorso insieme le festività di Pasqua a Marrakech, confermando una relazione che nell’ultimo periodo ha fatto chiacchierare parecchio. A svelarlo è stata una foto di gruppo pubblicata sui social da Jonathan Kashanian: uno scatto semplice, tra amici, che però non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti fanno sul serio: a Marrakech con figlie e amici

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: Pasqua con famiglia e amici a MarrakechMichelle Hunziker e Giulio Berruti hanno passato la Pasqua insieme in Marocco: presenti anche Sole e Celeste, le bambine della showgirl Procede a...

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Marrakech: il dettaglio che fa parlare tuttiL’aria di crisi tra Giulio Berruti e Michelle Hunziker è stata spazzata via da questi giorni di festa trascorsi insieme.

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti allo scoperto: gli scatti confermano il nuovo amore; Michelle Hunziker e Giulio Berruti inseparabili: Bruciano le tappe. Sono belli e sorridenti; Michelle Hunziker, il flirt con Berruti ‘scatena’ la risposta dell’ex Maria Elena Boschi. Cosa ha fatto; Giulio Berruti e Michelle Hunziker, altro che crisi: le vacanze di Pasqua insieme a Marrakech e la foto di gruppo.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, coppia fissa in Marocco: la vacanza di famiglia (allargata) a PasquaMichelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano la loro relazione con la prima foto social durante le festività di Pasqua. rumors.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti a Pasqua insieme: arriva la prima foto social della nuova coppia, guardaIl gruppo in posa è ben nutrito. Oltre Michelle, Giulio e Jonathan s i possono riconoscere Nunzia De Girolamo con il marito Francesco Boccia ed Elena Alberti. Per tutti avventurose escursioni nel ... gossip.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, insieme a Marrakech. C’è la prima foto social (di gruppo) - facebook.com facebook