Michele Emiliano scaricato dalle toghe rosse | ecco cosa rischia

Il quotidiano si concentra sulla situazione legale di Michele Emiliano, coinvolto in un procedimento giudiziario e ora accusato di aver commesso alcuni reati. La vicenda riguarda un procedimento avviato presso la procura di una città meridionale e si concentra su attività svolte durante il suo incarico politico. Emiliano ha già ricevuto avvisi di garanzia e rischia ora di essere sottoposto a ulteriori accertamenti e possibili misure cautelari.

La mucca è nel corridoio, direbbe di Michele Emiliano il compagno di partito Pier Luigi Bersani. E gli farebbe uno sconto; non tanto per le dimensioni pachidermiche dell’animale politico in questione, quanto per il problema che esso rappresenta all’interno di un Pd che si arrovella sulle eventuali primarie, da giocarsi tutte con vista sui posti in lista da spartirsi dopo. Vatti a fidare di Elly Schlein, sembra suggerire la vicenda dell’ex governatore, lo sterminator del centrodestra in Puglia, l’uomo sulla cui scia Antonio Decaro, campionissimo di preferenze che ne ha preso il posto alla presidenza della Regione, ha surfato come fosse solo farina del suo sacco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Michele Emiliano scaricato dalle toghe rosse: ecco cosa rischia Notizie correlate Leggi anche: Giovanni Jacobazzi, 17 anni di calvario e il carcere: vita rovinata dalle toghe rosse Michele Emiliano consigliere giuridico della Regione: respinta anche la terza richiesta. Cosa succede oraLa terza commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm), per la terza volta ha respinto la richiesta di "fuori ruolo" presentata dalla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emiliano, terzo stop del Csm: salta il ruolo di consulente per la Regione; I calici amari di Michele Emiliano, tra un Csm più severo e il ritorno in politica tutto in salita; Bari, Claudio Baglioni ricevuto in Comune: il sindaco gli dona la sacra manna di San Nicola; No alla consulenza fuori ruolo: terzo stop a Emiliano dal Csm. Torna ipotesi di una nomina tecnica. Semaforo rosso del Csm a Michele Emiliano come consulente giuridico della Regione Puglia. Bocciata per la terza volta la richiesta dell’ enteEmiliano, in aspettativa da 23 anni non può essere messo «fuori ruolo». Questo è il ragionamento che hanno fatto i togati,. Prevedibili le dimissioni di Emiliano dalla magistratura ... ilcorrieredelgiorno.it Michele Emiliano consigliere giuridico della Regione: respinta anche la terza richiesta. Cosa succede oraLa terza commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm), per la terza volta ha respinto la richiesta di fuori ruolo presentata dalla Regione Puglia per ... quotidianodipuglia.it PUGLIA Si complica la strategia per il futuro professionale di Michele Emiliano dopo il secondo rifiuto del Consiglio Superiore della Magistratura. Respinta all’unanimità la richiesta del presidente Antonio Decaro di collocare l’ex presidente fuori ruolo per un in - facebook.com facebook #michele emiliano #consigliere giuridico della Regione: respinta anche la terza richiesta. Cosa succede ora x.com