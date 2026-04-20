Una storia che riguarda un giovane arbitro in sedia a rotelle, di soli 15 anni, che si dedica al fischio senza lasciarsi fermare dalle difficoltà. Michele, nonostante le sfide fisiche, arbitra con passione e determinazione, rifiutando di tollerare chi si finge infortunato sul campo. Questa vicenda, lontana dai risultati e dai numeri, mette in luce il lato umano e reale di chi vive lo sport ogni giorno.

Ci sono storie che non c’entrano nulla col campionato ma che raccontano lo sport meglio di qualsiasi classifica. Il Corriere della Sera oggi ne porta una che vale la pena leggere. Michele Croce ha quindici anni, frequenta il quarto ginnasio al liceo classico Beccaria di Milano, è juventino per eredità paterna e ha una malattia che si chiama osteogenesi imperfetta — le cosiddette ossa di cristallo. Colpisce una persona su ventimila. Le sue ossa si sono fratturate per la prima volta quando era ancora nell’utero della madre. Dalla nascita vive su una carrozzina elettrica e ha affrontato decine di interventi chirurgici. Ha sempre amato il calcio senza poterlo giocare.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Michele, 15 anni, arbitra dalla carrozzina e non sopporta i simulatori

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