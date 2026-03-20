Quarant’anni dalla morte di Michele Sindona | come era arrivato il veleno nel suo caffè?

Quarant’anni dopo la morte di Michele Sindona, si ricorda come arrivò il veleno nel suo caffè. Quando fu pronunciata la condanna all’ergastolo per aver ordinato l’uccisione dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, Sindona si trovava da solo nel palazzo di Giustizia di Milano. La vicenda si svolse in un momento cruciale della sua vita giudiziaria.

Quando fu letta la sentenza che lo condannava all’ergastolo per aver ordinato l’assassinio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, Michele Sindona era solo nel palazzo di Giustizia di Milano. Nessun amico andò a confortarlo quel 18 marzo 1986, e nessuno immaginava che quattro giorni dopo sarebbe morto, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli che avrebbe potuto rovinare. Passato dai fasti della suite all’Hotel Pierre di New York al braccio di massima sicurezza del carcere di Voghera, il bancarottiere di Patti ebbe la stessa sorte dei potenti quando precipitano dalle vette dei loro deliri di onnipotenza: prima la solitudine, poi l’isolamento estremo, per paura che parlasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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