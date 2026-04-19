La storia Michele fischietto in carrozzina Dirige la prima partita ufficiale

Poco più di un mese fa, su un campo di calcio, si è verificato un episodio che ha suscitato entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. Un giovane arbitro, che si muove in carrozzina e ha il patentino dell’Aia, è stato chiamato a dirigere una partita amichevole sul terreno di gioco di una squadra locale. Questa occasione rappresenta un traguardo importante per lui, che ha visto realizzato un sogno di lunga data.

Poco più di un mese fa successe una cosa bellissima su un campo di calcio: Michele, giovanissimo arbitro con patentino Aia, fu invitato a dirigere un’amichevole sul terreno di gioco del Vittoria Junior, realizzando il sogno di una vita. Già, perché lui, a differenza di tanti suoi coetanei, è costretto a muoversi su una sedia e rotelle. Ma la passione, la forza di volontà e l’amore per lo sport hanno premiato i suoi grandi sforzi. E oggi, per Michele Croce, sarà una giornata ancora più speciale perché esordirà ufficialmente come arbitro di calcio del Centro Sportivo Italiano nella partita di campionato under 10 proprio tra Vittoria Junior e Asd 4 Evangelisti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. Michele, “fischietto“ in carrozzina. Dirige la prima partita ufficiale Notizie correlate Arbitro Juve Lazio, designato il fischietto per la sfida di domenica sera. Ecco chi dirige il match dello StadiumCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Michele Riondino ad Agropoli: dirige e interpreta “Art” al Teatro De Filippo Contenuti utili per approfondire La storia. Michele, fischietto in carrozzina. Dirige la prima partita ufficialeIl giovanissimo arbitro milanese in possesso di patentino Aia farà il suo esordio nel match del campionato Csi under 10. sport.quotidiano.net Michele Croce e il sogno oltre gli ostacoli: arbitro sul campo in sedia a rotelleA 14 anni il debutto al fischietto in un’amichevole Csi: divertimento puro, non vedo l’ora di rifarlo. La passione per la direzione di gara sin dalle elementari: Solo così superavo ogni limite con i ... ilgiorno.it