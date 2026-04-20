Novità apprezzate anche con il sapore della scoperta fin dalle prime ore di apertura e per tutta la sua durata da un pubblico selezionato e altamente qualificato. Con la sua rete di circa 16.700 contatti Vip, tra collezionisti, art advisor, direttori e curatori di museo, professionisti del mondo dell’arte, la manifestazione ha registrato una crescita del 20% della loro presenza in fiera. Internazionalità confermata anche dal Vip ospitati, il 70% proveniente da 27 Paesi esteri. Importante anche la partecipazione di 28 tra delegazioni culturali e sostenitori istituzionali da tutto il mondo: un insieme di presenze che ha trasformato la fiera in un crocevia internazionale di sguardi, relazioni e visioni condivise.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Miart, le "New Directions" conquistano i visitatori

Notizie correlate

Musei di Villa Torlonia conquistano visitatori: il Casino Nobile riapre al pubblico dopo due decenni di silenzio.Dopo venti anni di silenzio, il Casino Nobile di Villa Torlonia torna a ospitare il pubblico con una ristrutturazione completa che ne ha ripristinato...

Chiara Ferragni a Cortina: le sorelle più glamour del web conquistano le DolomitiLa regina delle Dolomiti ospita Chiara Ferragni: ecco i dettagli del break ampezzano tra look glamour e relax Dimenticate per… Dimenticate per un...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: New Directions: miart 2026; Miart 30: New Directions, mappe alla mano e un pizzico di Jazz; New Directions: miart, la trentesima edizione; MIART NEW DIRECTIONS | Massimo De Carlo.

Miart, le New Directions conquistano i visitatoriLa fiera dell’arte moderna e contemporanea con la sua formula dal ritmo innovativo ispirato a quello del jazz ha registrato una crescita del 20% di collezionisti, art advisor, direttori e curatori d ... ilgiornale.it

New Directions: miart, but different. Trent’anni di fiera tra nuove sezioni e dialogo con la cittàDal 17 al 19 aprile a Allianz MiCo la trentesima edizione della fiera diretta da Nicola Ricciardi: 160 gallerie da 24 Paesi, nuovo layout, video d’artista, premi e un programma diffuso nelle istituzio ... affaritaliani.it

UNO SGARDO SULLA FIERA D'ARTE PIÙ ATTESA DI MILANO A miart 2026, in scena dal 17 al 19 aprile negli spazi di Allianz MiCo, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea celebra la sua trentesima edizione con il titolo New Directions, ispira - facebook.com facebook

New Directions: miart, but different. Trent’anni di fiera tra nuove sezioni e dialogo con la città ift.tt/7tAzoL2 x.com