Dopo venti anni di chiusura, il Casino Nobile di Villa Torlonia riapre le sue porte al pubblico. La riqualificazione è terminata e l’edificio torna a mostrare il suo antico splendore, attirando di nuovo visitatori. Ora, chi passa davanti può vedere il palazzo splendente, pronto ad accogliere chi desidera scoprire la sua storia.

Dopo venti anni di silenzio, il Casino Nobile di Villa Torlonia torna a ospitare il pubblico con una ristrutturazione completa che ne ha ripristinato l’antico splendore. Il complesso storico di via Nomentana, nel II municipio di Roma, ha registrato un’impennata di visitatori già nella prima domenica di febbraio 2026, con oltre 6.400 ingressi in un’unica giornata, grazie all’ingresso gratuito. L’evento segna il culmine di un processo di riqualificazione che ha coinvolto l’intero polo museale, reso più accessibile e appetibile grazie a interventi mirati e a un’offerta culturale rinnovata. Il sito, già tra i più frequentati della città, si colloca ora al terzo posto nel circuito dei musei romani, dietro solo ai Musei Capitolini e al Colosseo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musei di Villa Torlonia conquistano visitatori: il Casino Nobile riapre al pubblico dopo due decenni di silenzio.

Approfondimenti su Villa Torlonia

Ultime notizie su Villa Torlonia

