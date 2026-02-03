Chiara Ferragni ha scelto le Dolomiti per una pausa tra amici e relax. La influencer è arrivata a Cortina e si è fatta vedere tra look curati e momenti di svago. Con le sue sorelle, ha passeggiato per le vie, condividendo il suo stile glamour anche in montagna. La vacanza di Chiara ha attirato l’attenzione di tutti, tra fotografi e fan che l’hanno seguita passo passo.

La regina delle Dolomiti ospita Chiara Ferragni: ecco i dettagli del break ampezzano tra look glamour e relax Dimenticate per. Dimenticate per un attimo il caos milanese e le scrivanie dell’ufficio. Chiara Ferragni ha deciso di resettare tutto, scegliendo l’aria frizzante di Cortina d’Ampezzo per un fine settimana che sa di autenticità e radici. Non è solo una questione di visibilità, ma un ritorno ai luoghi del cuore. Tra le vette innevate della regina delle Dolomiti, l’imprenditrice ha condiviso momenti di rara serenità, circondata da chi c’è sempre stato: la sorella Valentina Ferragni e l’amica di una vita, Francesca Pizzitola. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chiara Ferragni a Cortina: le sorelle più glamour del web conquistano le Dolomiti

Dopo la recente proscioglimento, Chiara Ferragni si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita.

