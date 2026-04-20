Recentemente, un noto personaggio pubblico ha rilasciato un'intervista al programma televisivo

Spontaneità a momenti, risultato certo. Francesco Chiofalo è stato intervistato da una ridanciana Francesca Fagnan i a Belve, se ne parla da giorni. Qualsiasi spettatore attento ha notato come l’ex volto di Temptation Island sapesse il fatto suo: battute preparate e sciorinate con un buon senso del ritmo, consapevolezza di essere nella parte dello “stupidotto”, sublimazione dello ‘strano ma vero’, montaggio con tagli secchi, ‘via il dente via il dolore’. Risultato: occasione della prima intervista in Rai sfruttata al meglio. D’altronde, Chiofalo Francesco, figlio di una ex magistrata e di un costruttore, viene dal mondo mariano, leggasi Maria De Filippi, una fucina di creature da televisione e da social purchessia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi stanno offrendo tanti soldi, anche migliaia di euro, per sentire l’odore dei miei piedi. Mi chiedono di inviargli i miei calzini usati”: Francesco Chiofalo e gli strascichi della sua intervista a Belve

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