Fabrizio Moro | Baudo mi salvò quando facevo il cameriere e non avevo una casa discografica

Durante un'intervista, il cantautore ha raccontato di come un noto conduttore televisivo lo abbia aiutato quando lavorava come cameriere e non aveva un contratto discografico. Ha inoltre condiviso il desiderio di aprire una scuola dedicata ai giovani musicisti, evidenziando preoccupazioni sullo stato attuale della musica autorale. La conversazione ha toccato aspetti personali e professionali, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza e i progetti futuri.

Il cantautore da Francesca Fialdini: "La musica autorale sta morendo, sogno di aprire una scuola per i ragazzi". Su Canzonissima: "Quando finisco di cantare sono in trance, è la parte del lavoro che odio di più".🔗 Leggi su Fanpage.it

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