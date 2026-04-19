Fabrizio Moro è intervenuto a 'Da noi… a ruota libera' su Rai1, dove ha raccontato i suoi inizi nel mondo della musica. Ha spiegato di aver iniziato con una chitarra trovata in cantina, appartenuta a suo cugino e con sole tre corde. Nel corso dell’intervista ha anche condiviso il suo pensiero sulla musica autorale, affermando che sta scomparendo, e ha ricordato il suo rapporto con un famoso presentatore televisivo, che lo aiutò mentre lavorava come cameriere.

Fabrizio Moro è stato ospite di Francesca Fialdini a 'Da noi. a ruota libera' su Rai1. Il cantautore ha parlato dei suoi esordi: "Ho cominciato con una chitarra trovata in cantina, era di mio cugino, aveva solo tre corde. Avevo 8 anni, ma con quella sognavo il palco, mi rendeva un ragazzino felice". Per questo motivo, "mi è venuta voglia di aprire una scuola di musica e dedicare parte della mia esistenza a quella fiamma che oggi si sta spegnendo", aggiunge Moro. Sul suo legame con Pippo Baudo ha aggiunto: "Pippo mi ha salvato. Era uno che se ne fregava: se una cosa gli piaceva, non ce n’era per nessuno, andava dritto per la sua strada.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fabrizio Moro: "La musica autorale sta morendo, sogno di aprire una scuola. Baudo? Mi salvò quando ero cameriere"

Fabrizio Moro - Scatole (Official Video)

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