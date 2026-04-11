Calcio Cinque MC deve scalare il Montebianco nel debutto playoff Al Nonantola serve un’impresa per la salvezza

Oggi si giocano i playoff di calcio a cinque con il Modena Cavezzo che affronta il Montebianco Prato nella semifinale di andata alle 16 al PalaCavezzo. La squadra di Minopoli, quinta in classifica in Serie A2, cerca di imporsi contro la seconda del girone, una formazione che ha già affrontato e battuto tre mesi fa nello stesso impianto. Per il Nonantola, invece, la partita rappresenta un’ultima possibilità di salvezza.

È il giorno dei playoff per il Modena Cavezzo, che dopo una grande stagione chiusa al 5° posto in A2 nella semifinale di andata alle 16 ospita il Montebianco Prato, corazzata che ha chiuso seconda il girone, ma che i ragazzi di Minopoli hanno già battuto 3 mesi fa al PalaCavezzo. Unico assente Raiola che salterà anche il ritorno di sabato 18 in Toscana: in caso di parità di differenza reti nelle due gare si giocano due supplementari da 5’ ciascuno, poi niente rigori ma passa il Prato alla finale di girone (25 aprile e 2 maggio) contro la vincente dell’altra semifinale di oggi X Martiri-Buldog Lucrezia. Chi vince il playoff del girone ’B’ si gioca il salto in A2 Elite con la vincente del playoff del girone ’A’ che vede oggi l’andata delle semifinali Olimpia Verona-Cornedo e Videoton Crema-Real Sesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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