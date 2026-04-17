Per la prima volta da circa cinquant’anni, tutte le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee sono state eliminate prima delle semifinali. Questa situazione rappresenta un record negativo, considerando che l’ultima volta che ciò era accaduto, nessuna formazione italiana era riuscita ad arrivare così lontano. La sconfitta di tutte le squadre italiane nelle competizioni continentali indica una pausa forzata per le formazioni nazionali in ambito internazionale.

L’ultima volta che l’Italia ha perso prima delle semifinali tutte le sue squadre nelle coppe europee, con tre competizioni organizzate dalla Uefa, al Governo c’era il mitologico Amintore Fanfani, la Democrazia Cristiana era ancora il partito di riferimento degli elettori italiani, Giovanni Paolo II era il Papa, Nelson Piquet vinceva il Mondiale di Formula Uno e a Wimbledon trionfavano Pat Cash e Martina Navratilova. Altra epoca, insomma. Sono passati 39 anni da quella stagione 19861987 e l’addio di Bologna e Fiorentina, le ultime in ordine di tempo ad abbandonare l’Europa del pallone, ha riportato le lancette del tempo del calcio italiano indietro di quasi mezzo secolo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Italia, addio alle coppe. L’ultima volta senza semifinaliste mezzo secolo fa

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